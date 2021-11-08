Более 39 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:44, 08 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 ноября в стране зафиксировано 1 190 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 25 582 человека.

Всего по состоянию на 8 ноября в России выявлено 8 834 495 случаев заболевания коронавирусом, 7 587 560 человек выздоровело, 248 004 – умерло.