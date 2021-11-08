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Общество

В Крыму разъяснили правила въезда для туристов

В Министерстве курортов и туризма Крыма разъяснили правила въезда в республику.

На сайте ведомства отмечается, что Крым открыт для туристов. При въезде на полуостров гражданам Российской Федерации не нужно предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде из другого субъекта РФ. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим. Однако отменен до особого распоряжения льготный проезд граждан в возрасте 65 лет и старше.

C 8 ноября прием и размещение в отелях, санаториях, пансионатах возможны только при предъявлении гражданами старше 18 лет сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификата о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. Для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, нужен ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа до заселения.

Посещение пеших и автобусных экскусий, предприятий общественного питания, караоке, клубов, дискотек, концертных и танцевальных залов, парикмахерских, СПА-салонов, бассейнов, объектов спорта и организации досуга граждан, в том числе кинотеатров, театров, музеев, цирков и торговых, торгово-развлекательных центров площадью 300 кв. м и более возможно только для совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность; сертификата о прохождении вакцинации, справки о перенесенном заболевании (срок действия 6 месяцев после выздоровления) или ПЦР-теста (срок действия не более 7 дней).

Работа предприятий общественного питания ограничена по времени с 8:00 до 23:00, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек с соблюдением социального дистанцирования и возможностью использования аудиогидов.

В Крыму запрещены общегородские массовые мероприятия, за исключением разрешенных отдельным указом; развлекательные мероприятия (конкурсы, ярмарки, розыгрыши) на территории ТРК; оказание услуг по торговле (пищевой, в том числе упакованной, и непищевой продукцией) на территории кинотеатров; работа хостелов.

Жителей и гостей полуострова просят соблюдать все требования и рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, носить маски в общественных местах и избегать мест с большим скоплением людей.

При положительном результате теста турист обязан сообщить об этом на горячую линии Роспотребнадзора Крыма и Минздрава Крыма 8 800 733-33-12; 8 800 733-33-34; 122. При наличии симптомов заболевания больной направляется на госпитализацию в инфекционное отделение. При их отсутствии — соблюдает самоизоляцию.

Приезжие могут вакцинироваться в мобильных пунктах вакцинации, развернутых в курортных городах.

Требования и ограничения, действующие в других субъектах РФ, в том числе в городе федерального значения Севастополь и Краснодарском крае, размещены на национальном туристическом портале Russia Travel.

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