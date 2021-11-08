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Культура

Альметьевский театр впервые в истории выступит в Пскове

Альметьевский татарский драматический театр привезет в Псков один из самых резонансных своих спектаклей – «Магазин» режиссера Эдуарда Шахова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В учреждении отметили, что психологическая, остросоциальная драма рассказывает жуткую историю молодой девушки, попавшей в рабство к жестокой хозяйке небольшого магазина в Москве. Спектакль – пятикратный номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска». Спектакль будет представлен на сцене Псковского театра драмы дважды 29 ноября.

По сюжету попавшая в рабство молодая казахская девушка, продавщица, решает бросить вызов обстоятельствам. Не единственная в рабском положении, она оказывается одинокой в стремлении вырваться из этого ада. Рабство несет в себе разрушительное начало. Ведь и сама Зияш, хозяйка магазина, оказывается рабом и для своих рабов, ибо без них ее благосостояние обречено, и перед системой, так как вынуждена платить мзду власть имущим.

«Магазин» – психологическая драма, в первую очередь – о природе рабства, об отказе от свободы, о том, как генетически живуч тоталитаризм, о кривом мире, в котором подобие справедливости вершится посредством нового преступления… Альметьевский «Магазин» в большей степени притча, нежели психологическая драма, хотя нюансы взаимоотношений двух женщин довольно подробно решены через насыщенный пластический рисунок. Углы не сглажены, и все невыносимые подробности пьесы озвучены, хотя социальная острота ушла на второй план. Во время спектакля не думаешь о Москве, о большом современном мегаполисе, в котором удобно и безнаказанно расположился средневековый феодализм. Две женщины сосуществуют здесь будто в вакууме, и фокус спектакля сосредоточен именно на их состояниях, на том, как жертва становится слепком своей мучительницы», - отметила блогер «Петербургского театрального журнала» Анна Банасюкевич.  

В 2018 году спектакль выдвигался на Национальную театральную премию «Золотая маска» в следующих номинациях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера» (Эдуард Шахов), «Лучшая работа драматурга» (Олжас Жанайдаров), «Лучшая женская роль» (Диляра Ибатуллина, Мадина Гайнуллина). Спектакль - обладатель Гран-при Фестиваля театров малых городов России в 2017 году в Тобольске.

Спектакль идет на татарском языке с синхронным аудиопереводом.

Альметьевский татарский драматический театр – один из самых известных и активно развивающихся национальных театров России, участник и лауреат многих театральных фестивалей, обладатель нешаблонного, яркого репертуара и удивительно сильной актерской труппы. Альметьевский театр посещает Псков с гастролями впервые в своей истории.

Спектакль будет показан в рамках программы «Лучшие спектакли России в Пскове» при поддержке Российского фонда культуры.

Купить билеты можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

Спектакль не рекомендован зрителям с ранимой психикой и беременным женщинам.

Еще один спектакль Альметьевского театра смогут увидеть в ноябре зрители «Потапов-феста». 30 ноября театр выступит на псковской сцене со спектаклем Сергея Потапова «Та, которую не ждали».

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