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Псковичей приглашают на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал»

Стартовал пятый сезон всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», которая проводится при поддержке администрации президента России и Министерства науки и высшего образования РФ в рамках президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Основная цель олимпиады – помочь начинающим специалистам проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. Принять участие в проекте могут студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В 2021/22 учебном году олимпиада пройдёт уже в пятый раз. Участники смогут попробовать свои силы в одном или нескольких из 72 направлений. Они охватывают различные профессиональные сферы – от медицины и здравоохранения, компьютерных и инженерных наук до квантовых технологий, педагогических и сельскохозяйственных наук. В числе новых направлений проекта – «Мировой океан», «География», «Генетические технологии», «Классный руководитель», «Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий», «Современные технологии библиотечно-информационной деятельности».

Олимпиада пройдёт с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Регистрация участников продлится до 7 декабря 2021 года включительно.

Медалисты, победители и призёры олимпиады по решению учёного совета образовательной организации высшего образования могут быть приравнены к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний на образовательные программы / направления подготовки / укрупненные группы направлений подготовки следующего уровня образования, соответствующие направлениям олимпиады. Кроме того, все дипломанты получают возможность войти в национальную кадровую базу «Я – профессионал» и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады в соответствии с постановлением предусмотрены также денежные премии от 100 000 до 300 000 рублей.

Ознакомиться с положением об олимпиаде, полным списком направлений, а также порядком регистрации и участия студентов можно на официальном сайте проекта.

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