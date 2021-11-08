В Псковской области волонтёры просят помочь в поисках аиста с розовым кольцом

12:02, 08 ноября 2021, ПАИ

Реабилитационный центр «Дом белого аиста» в Псковской области ищет пропавшую в мае 2021 года птицу по имени Айка.

Как сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте», аист Айка с розовым колечком на лапе летала свободно, посещала близлежащие деревни: Горка, Пископово, Великуша, Мда и другие. В середине мая птица не вернулась из очередного полёта. «Она могла перелететь и в Эстонию, ведь по прямой от аистиного центра до эстонского берега всего 30 км. Мы всё ещё ищем и ждём её», - отметили в Доме белого аиста.

Тех, кто видел окольцованного аиста с розовым колечком (металлическое кольцо на правой ноге и пластмассовое розовое - на левой) или располагает сведениями о её местонахождении, просят связаться с реабилитационным центром.