Реставраторы счищают штукатурку с храма Николы со Усохи в Пскове

09:53, 20 июня 2025, ПАИ

В храме Николы со Усохи в Пскове реставраторы приступили к раскрытию штукатурного слоя на фасаде придельной бесстолпной церковки, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Также ведутся работы по вычинке разрушенного камня арки киота и кладки на фасадной стене северо-западного притвора.

Никольская церковь построена в XVI веке, подвергалась неоднократным переделкам в XVII, XVIII веках. В ходе исследований и реставрационных работ после Великой Отечественной войны и позже, в 1966 году, Юрием Спегальским, Верой Лебедевой и Борисом Скобельцыным возвращены первоначальные очертания храма и воссоздана звонница на северной стене.

Начатая в 1946 году реставрация храма осталась неоконченной. Части здания, реставрированные в 1946 году, остались не обработанными обмазкой, которая соответствовала бы памятнику XVI века. Совсем без всякой обмазки остались возобновленные в 1946 году только в кладке узорные пояса на апсидах и на барабане придела.

Внутри все поверхности стен и сводов остались покрытыми штукатуркой, сделанной в XIX веке, скрывшей, в частности, отверстия от голосников. Пол, в конце XIX века намного поднятый над уровнем старого, так и остался на этом уровне, деревянные брусчатые связи, вырезанные в XVIII–XIX веках, не восстановлены.

Сейчас все работы проводятся в полном объеме. Выявлен и воссоздается исторический уровень пола. Удалена штукатурка со сводов и стен. Раскрыты и вручную промыты голосники.

Современные работы реставраторов сопровождаются появлением новой информации об истории разных строительных периодов в жизни памятника. В частности, открыты заложенные окна.

В 2019 году церковь внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы). Реставрационные работы в храме продолжаются третий год. В настоящий момент продолжаются работы по подключению подведенных коммуникаций. Реставрация и благоустройство территории вокруг церкви завершатся в 2026 году.