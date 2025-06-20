В Пскове таксисты переходят на радиосвязь из-за проблем с интернетом

09:33, 20 июня 2025, ПАИ

Водители такси в городе Пскове переходят на радиосвязь в связи со сбоями в работе мобильного интернета. Об этом сообщает одна из местных служб такси.

«К счастью, мы сохранили в нашей диспетчерской комплект базового оборудования радиосвязи, который покрывает весь город на приём и передачу сообщений на частоте гражданского диапазона радиосвязи 27 МГц, который не зависит от интернета и мобильной связи», – говорится в сообщении известной в сфере пассажирских перевозок компании.

Водителям, у которых сохранились автомобильные комплекты радиосвязи, предложили использовать их для работы. «Наши диспетчеры уже отдают заявки от наших пассажиров через радиостанции тем водителям, которые их снова поставили», – добавили в службе такси.

Напомним, 11 июня стали поступать сообщения о массовом сбое в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

Как пояснил глава региона, 19 июня работу мобильного интернета в Псковской области дополнительно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА, которая уже миновала.

Власти Псковской области стараются минимизировать неудобства с доступом в интернет. «В этой новой для всех ситуации мы не бездействуем. Группа специалистов работает над выработкой решений, которые позволили бы свести к минимуму неудобства: мы понимаем, что есть сложности и с оплатой товаров, и с вызовом такси, у многих от этого зависят работа и бизнес», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время дополнительной точкой доступа уже обеспечен аэропорт. Планируется организовать их ещё в нескольких локациях Пскова. Подключиться к ним можно будет через учётную запись в «Госуслугах».