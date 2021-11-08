81 человек погиб при пожарах в Псковской области за десять месяцев

13:12, 08 ноября 2021, ПАИ

С января по октябрь в Псковской области зарегистрировано 3 360 пожаров. В них погиб 81 человек, а травмы получили 42 человека. Из числа погибших людей 46 – лица без определённого рода деятельности, 25 – люди пенсионного возраста, 7 – рабочие, 3 – инвалиды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За десять месяцев пожары уничтожили 407 строений, 48 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 21 млн 430 тысяч рублей. При пожарах спасли 751 человека, материальных ценностей на сумму 44 млн 634 тысячи рублей, 906 строений, шесть единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём (2 753 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (227), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (208), поджоги (77), на транспорте (62), иные (33).