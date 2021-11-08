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Общество

Проект по созданию умного магазина разработал псковский школьник

Фото из личного архива

Финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена», ученик 9-го класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Алексей Яковлев разработал проект по созданию умного магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Юный горожанин принимал участие в конкурсе по направлению «Предпринимай!». «Умный магазин — это магазин, в котором применяются новые технологии при продаже товара. Вся система полностью автоматизирована. Умные кассы, смарт-тележки, смарт-полки, множество специальных датчиков и камер. Это поможет покупателю сэкономить время, а иногда и нервы», - рассказал финалист. Алексей Яковлев уверен, что в ближайшем будущем умные магазины заменят привычные, поэтому он выбрал именно эту идею.

По его словам, для реализации проекта нужны большие инвестиции. «В будущем планирую достичь этой цели и воплотить ее в жизнь», - поделился школьник.

Кроме того, пскович планирует поехать на финал конкурса в Артек. «Этот конкурс дает возможность проявить себя и свои навыки, узнать много нового и полезного, познакомиться с интересными людьми. От всего этого я получаю новые силы и желание добиться успеха. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, они помогают ребятам раскрыть и показать свои таланты. Ну, а себе пожелаю удачи в финале!» - заключил финалист.

В финал конкурса «Большая перемена» вышли 8 учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея №8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы №2.

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