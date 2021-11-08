Балетную классику для детей представят в БКЗ Псковской филармонии

12:48, 08 ноября 2021, ПАИ

13 ноября классический балет для юных зрителей представит Имперский Русский Балет в рамках своих выступлений в большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщили в пресс-службе учреждения.

Знаменитые мелодии балета Чайковского поведут слушателей в мир волшебной сказки, где на берегах горного озера принц Зигфрид повстречает королеву лебедей Одетту, а злой волшебник Ротбарт с дочерью Одиллией сделают все, чтобы помешать их счастью.

Начало концерта в 11:00. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии. Художественный руководитель Имперского Русского Балета – заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда. Художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель карты может приобрести по ней один билет на одно мероприятие.

Напомним, совершеннолетние зрители могут посетить балет при наличии одного из двух документов: документа/ QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев. Посетить мероприятие дети смогут вместе с родителями, у которых есть необходимые документы.