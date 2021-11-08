Молодой опочанин повторно попался на угоне автомобиля в Пскове

12:53, 08 ноября 2021, ПАИ

В Пскове полицейские по горячим следам нашли молодого человека, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 5 на 6 ноября от дома на улице Ипподромной был угнан ВАЗ-2105. Сотрудники УМВД России по городу Пскову установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, им оказался безработный, ранее судимый за угон 20-летний житель Опочецкого района. На угнанной «пятерке» 6 ноября его остановили сотрудники ГИБДД на Ленинградском шоссе.

По версии следствия, молодой человек вскрыл чужой ВАЗ-2105 и поехал к родственникам в Опочецкий район, после чего вернулся в Псков, где его задержали полицейские. При досмотре в салоне и багажнике машины стражи порядка нашли радиаторы, кувалду и другие металлоизделия. В настоящее время их происхождение выясняется. Предполагается, что подозреваемый вез их в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.