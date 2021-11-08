Приём заявок на псковский конкурс «Киномания на Великой» завершится через неделю

12:55, 08 ноября 2021, ПАИ

До 15 ноября жители Пскова и Псковской области могут прислать свой видеоролик на конкурс «Киномания на Великой». Принять участие все желающие могут в трёх номинациях: игровое кино (короткометражный фильм), документальное кино и социальный ролик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе конкурса.

Отправить на конкурс короткометражный фильм может как профессионал (номинация «Кино – это жизнь»), так и начинающий кинолюбитель (номинация «Влюблённые в кино»). В обеих номинациях будут определены авторы трёх лучших фильмов.

Кроме того, среди работ в номинации «Кино – это жизнь» выявят автора лучшего сценария, лучшую женскую и мужскую роли, лучший монтаж, операторскую работу и работу звукорежиссёра.

Автору фильма должно быть от 14 до 35 лет.

Организаторы подготовили специальный приз для победителей во всех номинациях. Так, авторы лучших фильмов отправятся в Санкт-Петербург и посетят киностудию «Ленфильм». Кроме того, в конкурсе предусмотрены призы от оргкомитета и спонсоров.

Для того чтобы подать заявку на конкурс, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с Положением и не позднее 15 ноября зарегистрировать свою работу по ссылке.