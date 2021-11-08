Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 52,8%

В Псковской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 52,8 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно официальной информации, на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом в Псковской области прошли 226 822 человека. Полностью вакцинировались против COVID-19 – 218 230 граждан.

В целом по России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя в 48 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

08 ноября 2021

Гололедица и мокрый снег ожидаются в Псковской области 9 ноября
08 ноября 2021

Артиллерийский снаряд обнаружен в Великих Луках
08 ноября 2021

В Псковской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 52,8%
08 ноября 2021

Первый авиарейс из Пскова в Минск запланирован на 16 ноября
08 ноября 2021

Первый снег выпал в Пскове
08 ноября 2021

Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области во второй половине дня
08 ноября 2021

В Псковской области волонтёры просят помочь в поисках аиста с розовым кольцом

08 ноября 2021

954 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...