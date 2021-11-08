В Псковской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 52,8%

13:30, 08 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 52,8 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно официальной информации, на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом в Псковской области прошли 226 822 человека. Полностью вакцинировались против COVID-19 – 218 230 граждан.

В целом по России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя в 48 %.