Псковичи предложили идеи по развитию Арктики

14:56, 08 ноября 2021, ПАИ

Четыре жителя Псковской области подали заявки на участие в Международном форуме молодых лидеров стран Арктического совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе форума.

Всего организаторы получили 586 заявок участников, волонтёров и экспертов. 470 заявок направили молодые люди из 48 стран и 54 регионов России. Из них 96 заявок от иностранных участников, 374 – от кандидатов из России.

Из 470 кандидатов организаторы отберут 100 участников, которые приедут на форум в Салехард для совместной работы над проектами и участия в дискуссиях.

Предприниматели, урбанисты, исследователи, волонтёры, активисты и блогеры соберутся в Салехарде с 6 по 9 декабря на площадке Форума молодых лидеров стран Арктического совета. Участники форума совместно с экспертами разработают дорожную карту реализации проектов для стран Арктического региона.

Цель форума – наладить сотрудничество между молодёжью России, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, США.

Для этого на протяжении всех дней форума участники будут разрабатывать проекты в четырёх лабораториях: «Бизнес-Акселерация», «Добровольчество», «Развитие креативных индустрий», «Развитие молодёжных медиа». По итогам форума каждая лаборатория представит проекты, которые войдут в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года.

Кроме того, у каждого участника будет возможность получить экспертную оценку своего личного проекта и поддержку в его реализации. Участников форума также ждет знакомство с историей, культурой, природными достопримечательностями и кухней Ямала.

Отметим, что в следующем году в Пскове может открыться Музей Арктики и Антарктики.