Артиллерийский снаряд обнаружен в Великих Луках
8 ноября в Великих Луках на улице Некрасова, 19 во дворе жилого дома был обнаружен артиллерийский снаряд, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
Прибывшие на место специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области идентифицировали его как снаряд 28 мм калибра времён Великой Отечественной войны.
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