Артиллерийский снаряд обнаружен в Великих Луках

13:39, 08 ноября 2021, ПАИ

8 ноября в Великих Луках на улице Некрасова, 19 во дворе жилого дома был обнаружен артиллерийский снаряд, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Прибывшие на место специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области идентифицировали его как снаряд 28 мм калибра времён Великой Отечественной войны.