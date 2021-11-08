В Пскове запланирован ремонт в противотуберкулезном диспансере
В Пскове планируется отремонтировать помещения первого этажа здания противотуберкулезного диспансера на улице Красноармейской, 16. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 421 тыс. 723 рубля.
Подрядчику предстоит привести в порядок приёмный покой, регистратуру, кабинеты врачей, коридор. В техзадании указаны строительные и электромонтажные работы.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 17 ноября 2021 года.
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