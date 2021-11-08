В Пскове запланирован ремонт в противотуберкулезном диспансере

13:39, 08 ноября 2021, ПАИ

В Пскове планируется отремонтировать помещения первого этажа здания противотуберкулезного диспансера на улице Красноармейской, 16. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 421 тыс. 723 рубля.

Подрядчику предстоит привести в порядок приёмный покой, регистратуру, кабинеты врачей, коридор. В техзадании указаны строительные и электромонтажные работы.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 17 ноября 2021 года.