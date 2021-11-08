Гололедица и мокрый снег ожидается в Псковской области 9 ноября
9 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ночью - небольшой мокрый снег, переходящий в снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Будет дуть северный и западный ветер со скоростью 7-12 м/сек, местами порывистый.
Температура по области: ночью -5…0 градусов, днем -1…+4 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
08 ноября 2021
Почти 75% жителей Псковской области приняли участие во Всероссийской переписи населения