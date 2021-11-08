Гололедица и мокрый снег ожидается в Псковской области 9 ноября

13:43, 08 ноября 2021, ПАИ

9 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ночью - небольшой мокрый снег, переходящий в снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Будет дуть северный и западный ветер со скоростью 7-12 м/сек, местами порывистый.

Температура по области: ночью -5…0 градусов, днем -1…+4 градуса. Атмосферное давление выше нормы.