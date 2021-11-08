В Псковской области разрешили посещать общепит и концерты при наличии медотвода

14:22, 08 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области разрешили посещать концерты, спектакли, кинопоказы, а также ледовые катки, общепит, бассейны, фитнес-клубы, музеи, выставочные залы, библиотеки и другие учреждения людям, имеющим противопоказания к прививке против COVID-19. Соответствующие изменения внес губернатор Михаил Ведерников в антикоронавирусный указ.

Ранее для посещения указанных объектов совершеннолетним жителям региона необходимо было предоставить документ о прохождении вакцинации либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. С 8 ноября людям с медотводом тоже можно их посещать, но при наличии медицинского документа, подтверждающего медицинские противопоказания, и теста ПЦР, сделанного не ранее чем за три дня до визита в учреждение.

Указанные требования не распространяются на случаи посещения пунктов вакцинации.