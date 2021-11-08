В Псковской области COVID-19 болеют 47 учителей и 28 воспитателей
На карантине из-за новой коронавирусной инфекции находится 5 классов в школе Усвятского района и 10 групп в 8 дошкольных организациях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Из-за ОРВИ закрытых классов и групп в детских садах нет. COVID-19 болеют 47 учителей и 28 воспитателей региона.
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