В Псковской области COVID-19 болеют 47 учителей и 28 воспитателей

15:32, 08 ноября 2021, ПАИ

На карантине из-за новой коронавирусной инфекции находится 5 классов в школе Усвятского района и 10 групп в 8 дошкольных организациях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Из-за ОРВИ закрытых классов и групп в детских садах нет. COVID-19 болеют 47 учителей и 28 воспитателей региона.