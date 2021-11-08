Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области COVID-19 болеют 47 учителей и 28 воспитателей

На карантине из-за новой коронавирусной инфекции находится 5 классов в школе Усвятского района и 10 групп в 8 дошкольных организациях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Из-за ОРВИ закрытых классов и групп в детских садах нет. COVID-19 болеют 47 учителей и 28 воспитателей региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

08 ноября 2021

Заведующий мастерскими колледжа ПсковГУ проведет практические занятия для студентов-участников проекта «Школа волонтеров наследия»
08 ноября 2021

«Титан-Полимер» выделил средства на ремонт ФАПа в Псковском районе
08 ноября 2021

Эксперты выявили новые симптомы коронавируса
08 ноября 2021

В Псковской области COVID-19 болеют 47 учителей и 28 воспитателей

08 ноября 2021

Сергей Грахов назвал бредом слова о небезопасной вакцине от COVID-19
08 ноября 2021

Почти 75% жителей Псковской области приняли участие во Всероссийской переписи населения
08 ноября 2021

Псковичи предложили идеи по развитию Арктики
08 ноября 2021

Фоторепортаж: Псковичи встречают первый снег

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...