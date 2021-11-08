«Титан-Полимер» выделил средства на ремонт ФАПа в Псковском районе

15:43, 08 ноября 2021, ПАИ

В посёлке Тямша Псковского района продолжаются работы по ремонту фельдшерско-акушерского пункта. Средства на ремонт были выделены заводом «Титан-Полимер» в рамках социального партнерства с органами местного самоуправления Псковского района.

ФАП обслуживает порядка четырёх тысяч жителей Тямшанской волости. В условиях большой нагрузки на районную поликлинику важно обеспечить возможность оказания медпомощи в современных условиях в крупном населённом пункте.

«Программа социального партнерства предусматривает ресурсную поддержку социальных объектов. В прошлом году совместно с администрацией Псковского района мы определили, что есть два объекта, которым мы должны помочь в первую очередь, — это Дом культуры и ФАП в посёлке Тямша. Якорный резидент должен быть якорным во всём. Ведь крупное предприятие — это не только рабочие места, налоги. Но это ещё и надёжный социальный партнер для региона», — отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

В рамках работ расширена общая площадь пункта, будут оборудованы отдельные входы для взрослого и детского отделений, проведен косметический ремонт. В обновленном ФАПе также появятся два процедурных кабинета и комната отдыха персонала, будут оборудованы три санузла – для детей, взрослых и маломобильных граждан.

Кроме того, в помещениях произведена перепланировка, расширены дверные проемы, выравниваются полы, ведется монтаж электрики и планировка пожарной сигнализации, стены облицовываются плиткой. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца года.

Отметим, что завод «Титан-Полимер» в рамках реализации программ корпоративной социальной деятельности активно помогает социальным учреждениям Псковского района, в частности детскому саду «Петушок» в Тямше и Тямшанской гимназии.