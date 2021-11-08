Выставка работ в технике типографики откроется в Пскове 12 ноября

15:38, 08 ноября 2021, ПАИ

12 ноября в Центральной городской библиотеке Пскова откроется выставка выпускницы Института игропрактики и математического моделирования Псковского государственного университета Анастасии Семеновой «Замечательные люди в Пскове». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В экспозиции будет представлено 13 работ. Графические листы, выполненные с использованием типографики, представят писателей, которые бывали в Пскове или писали о городе. Графически зарифмованные дизайнером их «псковские строки» создают своеобразную игру со словом, шрифтом, образом.

«Типографика – это и наука, и искусство, и мастерство, и философия. Ведь буква – это архитектурное сооружение, у которого есть пол, потолок, стены, а иногда буква – зверь с лапами и хвостом или птица из стаи под названием Алфавит. Работать с буквами – одно удовольствие!» - считает Настя.

Выставку дополнит книжный стенд «Буква в жизни», на котором будет представлен артистический леттеринг художников «Мира искусства» и полиграфические работы художников-конструктивистов.

Открытие выставки - в 17:00. Работать выставка будет до 20 декабря.

С 8 ноября посетить библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Пскова совершеннолетние читатели могут только при предъявлении одного из двух документов:

- документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;

- или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения библиотеки.