Молодой великолучанин украл выпечку и деньги из заведения общепита
В Великих Луках раскрыли кражу из общепита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Преступление совершено в период с 3 по 4 ноября. Неизвестный отжал пластиковую форточку и украл из помещения одного из предприятий общественного питания на проспекте Гагарина 31 тысячу рублей и выпечку.
Стражи порядка по горячим следам установили подозреваемого в данной краже. Им оказался 18-летний безработный судимый великолучанин. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята. Ведется следствие.
За последние дни кражи имущества граждан раскрыты на территории Пскова, Новосокольников и Красногородского района.
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