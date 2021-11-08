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Происшествия

Молодой великолучанин украл выпечку и деньги из заведения общепита

В Великих Луках раскрыли кражу из общепита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено в период с 3 по 4 ноября. Неизвестный отжал пластиковую форточку и украл из помещения одного из предприятий общественного питания на проспекте Гагарина 31 тысячу рублей и выпечку.

Стражи порядка по горячим следам установили подозреваемого в данной краже. Им оказался 18-летний безработный судимый великолучанин. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята. Ведется следствие.

За последние дни кражи имущества граждан раскрыты на территории Пскова, Новосокольников и Красногородского района.

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