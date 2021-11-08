Эксперты выявили новые симптомы коронавируса

15:39, 08 ноября 2021, ПАИ

Симптом «ковидных пальцев» может сигнализировать о заражении человека коронавирусной инфекцией, пишет газета «Известия».

Ещё в августе этого года в научной публикации в журнале «Московская медицина» говорилось, что эта патология по внешнему виду похожа на обморожение или травму, однако пациенты отрицают такие повреждения. Теперь же опрошенные «Известиями» эксперты подтвердили, что такой симптом встречается в России.

По словам заместителя главного врача клинико-диагностического центра Марии Петиной, симптом возникает из-за того, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи. Также свой вклад вносит дисфункция эндотелия, чем объясняется повышенный риск осложнений от коронавируса для пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина.

Врач-дерматолог Татьяна Сулима, в свою очередь, отметила, что одним из признаков заражения коронавирусом могут стать ещё и высыпания на коже, которые могут локализоваться в абсолютно любых местах тела.

Татьяна Сулима посоветовала при заражении коронавирусом в первую очередь обратить внимание на изменение цвета кожных покровов ног. Они становятся синюшными (мраморного цвета).