Заведующий мастерскими колледжа ПсковГУ проведет практические занятия для студентов – участников проекта «Школа волонтеров наследия»

16:28, 08 ноября 2021, ПАИ

Практические занятия по работе с камнем, деревом и металлом пройдут в ближайшие дни для студентов Псковского государственного университета, ставших участниками проекта «Школа волонтеров наследия» в рамках национального проекта «Культура». Занятия проведет заведующий мастерскими колледжа ПсковГУ Денис Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Основная программа адресована начинающим волонтерам, и пройти ее может любой гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет. С 18 октября 2021 года в «Школе волонтеров наследия» Псковской области был запущен второй поток из 40 слушателей по основной программе обучения. Ранее первым потоком в результате освоения программы «Школы волонтеров наследия» 50 слушателей уже освоили все виды работ по обработке поверхности из камня, дерева и металла, познакомились с историей возникновения движения волонтеров в сфере культурного наследия. Обучение провели эксперты и общественные деятели в сфере сохранения культурного наследия. Всем слушателям были вручены сертификаты и сувенирная продукция с символикой «Школы волонтеров наследия».

Целями проекта «Школа волонтеров наследия» являются: привлечение граждан Российской Федерации к участию в волонтерских проектах, а также популяризация волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия.

Основной задачей проекта является вовлечение активных граждан в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, а также обучение волонтеров теоретическим и практическим профессиональным навыкам в сфере сохранения культурного наследия.

В общей сложности обучение по основной программе обучения «Школы волонтеров наследия» в Псковской области пройдут 90 человек, которые на безвозмездной основе смогут получить знания и приобрести навыки, необходимые для участия в волонтерских проектах по сохранению культурного наследия. Занятия «Школы волонтеров наследия» проходят в Псковском государственном университете на площадке колледжа ПсковГУ в период с 13 сентября по 15 ноября 2021 года.

Организатором «Школы волонтеров наследия» является Министерство культуры РФ, «РОСКУЛЬТПРОЕКТ». Реализует проект «Школа волонтеров наследия» Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Руководитель «Школы волонтеров наследия» в Псковской области – Гончарова Екатерина Викторовна, телефон: +79113501080; e-mail: centrtrud@pskgu.ru; менеджер проекта – Павлова Мария Михайловна, телефон: +79113629166.