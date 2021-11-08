Преподаватели ПсковГУ обсудили с зарубежными коллегами проблемы электромеханики и электроэнергетики

16:33, 08 ноября 2021, ПАИ

Преподаватели Псковского государственного университета выступили с докладами на II Международной научно-практической конференции «Современные инновации в технике и производстве», которая прошла 28-29 октября 2021 года на базе института инженерных наук вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

В заседании секции «Электромеханика и электроэнергетика» приняли участие зарубежные партнеры. Руководил секцией доцент кафедры электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации ПсковГУ Иван Бандурин, он выступил с докладом на тему «Математическая модель выбора устройств предупредительного подогрева неизолированных проводов ВЛ 6-20 кВ в гололёдоопасный период». Всего прозвучало порядка 20 докладов, посвященных современной электроэнергетике и электротехнике.

Профессор кафедры электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации ПсковГУ Игорь Плохов рассказал об исследованиях в области искусственных нейронных сетей и продемонстрировал программу для их обучения методом случайного поиска на языке Matlab.

Заведующий кафедрой электромеханики Сумгаитского государственного университета (Республика Азербайджан) Тургай Гусейнов посвятил работу исследованию влияния скорости потока жидкости на частоту собственных колебаний трубчатого резонатора резонансного реле плотности жидкости.

Представитель Мингячевирского государственного университета (Республика Азербайджан) Саадат Шихалиева представила результаты своей научной работы по исследованию тепловых режимов в современных асинхронных двигателях.

В рамках конференции обсуждались актуальные проблемы в области электромеханики и электроэнергетики, вычислительной техники и информационных технологий, технологии машиностроения и техносферной безопасности, строительных технологий и архитектурных решений, автомобильного транспорта. В мероприятии приняли участие свыше 100 человек.

По итогам мероприятия планируется издание сборника материалов конференции с индексацией публикаций в наукометрической базе РИНЦ.