Минздраву поручили проработать онкопрофилактику для женщин

17:24, 08 ноября 2021, ПАИ

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения проработать онкопрофилактику наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Минздрав России будет определять тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики при участии главного внештатного гинеколога Минздрава России с учётом международной практики.

Кроме того, вице-премьер РФ поручила включить в профилактический осмотр и диспансеризацию отдельных групп взрослых ультразвуковое исследование (УЗИ) для выявления злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез.

Также Голикова поручила определить наиболее уязвимые группы онкологических больных, выявить проблемы, которые возникают при их лечении, а также разработать необходимые действия для применения современных методов лечения.