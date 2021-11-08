Преподаватели ПсковГУ презентовали образовательные программы университета в Узбекистане

16:46, 08 ноября 2021, ПАИ

Делегация ПсковГУ в составе начальника управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся Дмитрия Лобарёва и доцента кафедры электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации Игоря Савраева презентовала образовательные программы ПсковГУ в Республике Узбекистан. Рабочий визит продлился с 30 октября по 6 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Принимающей стороной выступил образовательный центр «General Lesson», занимающийся уже более 20 лет подготовкой учащихся Республики Узбекистан к поступлению в российские вузы. В настоящее время в центре, с которым у ПсковГУ заключен договор о сотрудничестве, обучаются более 300 учащихся.

Члены делегации выступили перед девятью группами учащихся в Ташкенте и Самарканде. Дмитрий Лобарев провел для обучающихся пять уроков по математике и консультации по вступительным испытаниям. Кроме того, гости из Пскова организовали Университетский интеллектуальный конкурс «Барс» по русскому языку и математике, в котором приняло участие более 200 человек.

Родителям абитуриентов рассказали о городе, университете, правилах и особенностях приема иностранных граждан и ответили на многочисленные вопросы.

Помимо этого, преподаватели ПсковГУ обсудили с директором центра Ириной Панкратовой дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.

Псковская делегация также познакомилась с учащимся физико-математического лицея Самарканда Джорабеком Каюмовым, который активно занимается научными прикладными исследованиями (изготовление дрона оригинальной конструкции, электростанции на солнечных управляемых в зависимости от положения солнца батареях и т. п.), и пригласили его принять заочное участие в молодежной научно-практической конференции ПсковГУ весной 2022 года.