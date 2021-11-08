Взрывоопасные предметы не нашли на территории Снетогорского монастыря

16:48, 08 ноября 2021, ПАИ

Взрывоопасные предметы не нашли на территории Снетогорского монастыря. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Работы по обнаружению взрывоопасных предметов на территории Снетогорского монастыря завершились в конце октября. Их проводили военнослужащие специальной войсковой части.

«При проверке очищенной местности (объектов) контрольными группами инженерно-саперного взвода взрывоопасных предметов не обнаружено. Мероприятия проводились на территории в 17,01 кв. км с составлением соответствующего акта», – отмечается в сообщении.

Эти мероприятия позволили продолжить выполнение комплекса работ по сохранению объектов, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Снетогорского монастыря» XIV-XX веков.