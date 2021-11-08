Огурцы и пшено подешевели, а мясо птицы и лимоны подорожали в Псковской области

16:50, 08 ноября 2021, ПАИ

Потребительские цены на товары и услуги в сентябре текущего года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 4,8%, в том числе на продовольственные товары – на 5,2%, на непродовольственные товары – на 5,4%, на услуги – на 3,2%, сообщили в пресс-службе Псковстата.

Среди продовольственных товаров больше всего с начала года подорожало мясо птицы охлажденное и мороженое – на 21,1%, печень говяжья – на 20%, свинина бескостная – на 17,2%. Из плодоовощной продукции более всего подорожала капуста белокочанная свежая – в 2,2 раза, лимоны – на 47,4%, свекла столовая – на 45,2%.

Наибольшее снижение цен с начала года наблюдалось на пшено – на 7,9%, яйца куриные – на 6%, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 3,2%. Из плодоовощной продукции значительно подешевели свежие огурцы – на 38,6%, свежие помидоры – на 26,1%, бананы – на 10,5%.

Из непродовольственных товаров больше других подорожали строительные материалы – на 20,6%, спички – на 19,8%, велосипеды и мотоциклы – на 15,1%. Наибольшее снижение цен отмечено на ковры и ковровые изделия – на 2,3%.