Дом на 198 квартир построят на Запсковье для расселения аварийного жилья

17:18, 08 ноября 2021, ПАИ

Заключен контракт на проектирование и строительство многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове. Дом будет построен до 1 декабря 2023 года в рамках 4-го этапа областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В жилом доме будет не менее 198 благоустроенных квартир. Более точное количество квартир, их разновидности и этажность дома будут определены проектом в соответствии с нормативной документацией.



На придомовой территории будут запроектированы элементы благоустройства. Также запланирована посадка зеленых насаждений. Проект будет учитывать потребности маломобильных групп населения.



Материалы и оборудование, применяемые при строительстве, будут соответствовать требованиям региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Преимущественно будет использована продукция российского производства, за исключением той, что не имеет отечественных аналогов.



Застройщиком выступает управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова, подрядной организацией - ООО «ТехноСтрой». Финансирование осуществляется из бюджета Пскова в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета.