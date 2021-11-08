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Общество

Нарушения санитарных требований выявили в гостиницах и точках общепита Псковской области

8 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание, в котором приняли участие руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, руководитель правового управления региональной администрации Наталья Волкова, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На совещании Михаилу Ведерникову было доложено о результатах проведения рейдов по контролю над соблюдением противовирусных ограничений в период нерабочих дней. Органами исполнительной власти и муниципального самоуправления проведено около 900 контрольных мероприятий, выявлено порядка 160 нарушений, составлено около 130 административных протоколов.

Сотрудники Роспотребнадзора, по словам Александра Нестерука, посетили 142 объекта, где было обнаружено порядка 30 нарушений санитарных требований. Они зафиксированы в том числе на объектах общепита и гостиничных комплексах.

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