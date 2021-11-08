Псковских водителей и пешеходов призвали подготовиться к зиме

17:52, 08 ноября 2021, ПАИ

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области призвал псковских водителей и пешеходов подготовиться к зиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в профильном комитете.

В комитете обратили внимание на то, что с наступлением осенне-зимнего периода ухудшаются дорожные условия: резкие перепады температур, осадки в виде снега, а также сильный ветер.

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо подготовить транспортные средства к эксплуатации в зимний период, заменив летнюю резину на зимнюю.

«Автовладельцы, будьте особенно внимательны и осторожны на дороге, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Ваша жизнь в ваших руках!» – заключили в комитете.