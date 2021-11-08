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Девять медалей завоевали псковичи на чемпионате СЗФО по рукопашному бою

Сборная Псковской области завоевала девять медалей на чемпионате и первенстве СЗФО по рукопашному бою. Соревнования проходили в Выборге. В них приняли участие около 200 человек из семи регионов России, входящих в СЗФО. Об этом Псковскому агентству информации сообщила президент региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Сборная Псковской области в составе 16 человек завоевала девять медалей.

«Очень достойно выступила псковская мужская сборная на чемпионате СЗФО, завоевав четыре медали на троих. Псковский десантник Кирилл Кутеляпов стал первым в двух категориях – 55 и 60 килограммов. Отличились и представители МВД России по Псковской области Владислав Писцов и Александр Абрамов: Владислав занял первое место и, решением судей, приз «За лучшую технику» в весе 75 килограммов, а Александр Абрамов в финале встретился с чемпионом мира и в упорном поединке стал вторым в весе 80 килограммов», – отметила Дина Дымова.

По её словам, достойно выступила и псковская юношеская сборная. В своих возрастных и весовых категориях Илья Федоров занял второе место, бронзовые награды завоевали Даниил Батеев, Анатолий Семенов, Тимофей Котов.

Все спортсмены – воспитанники псковской спортивной школы «Мастер», старший тренер – Владимир Евдокимов.

В составе судейской бригады первенства СЗФО от Псковской области работали Кирилл Кутеляпов, Андрей Синяев, Егор Назаров.

Поездка состоялась при поддержке комитета по спорту Псковской области.

«Это историческая поездка для нашей федерации, которая 11 ноября отметит три года существования. Впервые за много лет в чемпионате России по рукопашному бою примет участие мужская сборная от нашего региона. Уже в декабре псковичи поборются за медали, выход на чемпионат мира и звание мастеров спорта по рукопашному бою. Кроме Кирилла Кутеляпова, Владислава Писцова и Александра Абрамова, которые отобрались в чемпионат страны по итогам этих соревнований, в псковскую сборную включён также Далер Исмаилов, завоевавший путёвку на главные соревнования страны победой в ведомственном всероссийском турнире в весе 90 килограммов», – отметила Дина Дымова.

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