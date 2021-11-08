Борис Елкин проконтролировал готовность псковских коммунальщиков к заморозкам

18:17, 08 ноября 2021, ПАИ

Исполняющий обязанности главы администрации Пскова Борис Елкин 8 ноября проконтролировал готовность коммунальных служб к первым заморозкам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Рабочий выезд связан с неблагоприятными погодными условиями: 8 ноября выпал мокрый снег, а в ночь на 9 ноября ожидается понижение температуры.

Борис Елкин осмотрел базы подрядных организаций по содержанию улично-дорожной сети города и положительно оценил их готовность к началу зимнего сезона: имеющаяся в арсенале спецтехника уже переоборудована и готова к первым заморозкам и снегу.

ГБУ ПО «Псковавтодор» подготовил четыре комбинированные дорожные машины для противогололедной обработки и уборки снега на улицах города. При необходимости их количество будет увеличено. Кроме того, готова к работе техника для уборки тротуаров. Предприятие закупило 200 тонн соли и 500 тонн песчано-соляной смеси. В ближайшее время будет заготовлено около 15 тонн соляной смеси.

ООО «СитиИнвестГрупп» тоже перевело технику на сезонный режим эксплуатации. Переоборудовано 9 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов. Готовится техника для уборки тротуаров. Заготовлены тысяча кубометров песчано-соляной смеси и 300 кубометров соли.

И.п. главы администрации Пскова Борис Елкин отметил, что при старте снегоуборочных работ важно не повредить обновленное тротуарное и дорожное покрытие.

Во избежание автомобильных аварий и травм пешеходов работа по подготовке к первым морозам также проводится и с управляющими компаниями, отметили в пресс-службе.