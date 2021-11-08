Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин проконтролировал готовность псковских коммунальщиков к заморозкам

Фото пресс-службы администрации города.

Исполняющий обязанности главы администрации Пскова Борис Елкин  8 ноября проконтролировал готовность коммунальных служб к первым заморозкам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Рабочий выезд связан с неблагоприятными погодными условиями: 8 ноября выпал мокрый снег, а в ночь на 9 ноября ожидается понижение температуры.

Борис Елкин осмотрел базы подрядных организаций по содержанию улично-дорожной сети города и положительно оценил их готовность к началу зимнего сезона: имеющаяся в арсенале спецтехника уже переоборудована и готова к первым заморозкам и снегу.

ГБУ ПО «Псковавтодор» подготовил четыре комбинированные дорожные машины для противогололедной обработки и уборки снега на улицах города. При необходимости их количество будет увеличено. Кроме того, готова к работе техника для уборки тротуаров. Предприятие закупило 200 тонн соли и 500 тонн песчано-соляной смеси. В ближайшее время будет заготовлено около 15 тонн соляной смеси.

ООО «СитиИнвестГрупп» тоже перевело технику на сезонный режим эксплуатации. Переоборудовано 9 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов. Готовится техника для уборки тротуаров. Заготовлены тысяча кубометров песчано-соляной смеси и 300 кубометров соли.

И.п. главы администрации Пскова Борис Елкин отметил, что при старте снегоуборочных работ важно не повредить обновленное тротуарное и дорожное покрытие.

Во избежание автомобильных аварий и травм пешеходов работа по подготовке к первым морозам также проводится и с управляющими компаниями, отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

08 ноября 2021

Борис Елкин проконтролировал готовность псковских коммунальщиков к заморозкам
08 ноября 2021

Михаил Ведерников поручил решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-тестов
08 ноября 2021

Галина Невалённая: Мы стремимся, чтобы ремонтные работы проводились комплексно

08 ноября 2021

Ограничения по COVID-19 скорректируют в Псковской области в конце недели
08 ноября 2021

Нарушения санитарных требований выявили в гостиницах и точках общепита Псковской области
08 ноября 2021

Михаил Ведерников и Олег Басников обсудили порядок ценообразования на услуги догазификации в регионе
08 ноября 2021

Взрывоопасные предметы не нашли на территории Снетогорского монастыря
08 ноября 2021

Бесплатные консультации с врачами организует СберЗдоровье

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...