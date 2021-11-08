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Общество

12 псковских школьников принимают участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото пресс-службы АПО.

Команда псковских школьников  9–11 классов принимает участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит в Международном детском центре «Артек», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Смена стартовала в понедельник, 8 ноября. Псковскую область представляют 12 школьников: учащиеся школ, гимназий и лицеев Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского и Локнянского районов. Некоторые из уже принимали участие в итоговом этапе этого конкурса в прошлом году.

Команды участников смены будут выполнять задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». Они также разработают проекты, которые направлены на улучшение разных сфер жизни. Первые творческие задачи ждут псковичей уже завтра. Старшеклассники смогут побывать и на различных мастер-классах под руководством известных российских ученых, журналистов, артистов, художников.

С 16 по 26 ноября в Нижнем Новгороде состоится финал конкурса «Большая перемена» среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования. В составе региональной команды 11 человек. Это направление на конкурсе реализуется впервые.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участникам от Псковской области окажут поддержку в подготовке и организации поездки. Соответствующие средства выделят из резервного фонда администрации региона.

Первый конкурс «Большая перемена» прошел в 2020 году. В нем приняли участие свыше двух тысяч обучающихся школ Пскова. По итогам конкурса один миллион рублей выиграли Варвара Маслова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Анастасия Ахметова из Великолукского лицея № 11, а также учащаяся гимназии имени С. В. Ковалевской Анастасия Болдова. По 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева (Псковский педагогический комплекс) и Софья Петрова (школа № 2).

Всего в прошлом году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более одного миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников — 300 учеников 9–10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

 

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