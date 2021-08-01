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Елена Полонская призвала управляющие компании Пскова следить за пешеходными зонами в гололед

Фото со страницы Елены Полонской в соцсетях.

Быть готовыми к заморозкам и своевременно производить посыпку тротуаров антигололедными реагентами призвала управляющие компании Пскова глава города Елена Полонская. Об этом она написала на своей странице  в «ВКонтакте».  

Она отметила, что сегодня в Пскове выпал первый снег. Ночью синоптики прогнозируют заморозки: возникает большая вероятность образования гололеда. В связи с этим Елена Полонская  попросила псковичей  соблюдать все меры безопасности, чтобы не пострадать от капризов природы, а управляющие компании следить за пешеходными зонами.

«Важно не допускать возникновения опасных пешеходных зон на обслуживаемых дворовых территориях», – отметила она.

Глава города также призвала  водителей при движении по обледеневшей проезжей части быть особенно  бдительными и  соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.

«Владельцам автомобилей, которые еще не заменили летние шины, необходимо сделать это как можно скорее. Помните, что это не право, а обязанность любого водителя, закрепленная в правилах дорожного движения. Помните, что это Ваша безопасность и безопасность других участников движения», – обратилась к псковичам за рулем Елена Полонская.

Как псковичи  встретили 8 ноября первый снег, смотрите здесь.
 

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