Елена Полонская призвала управляющие компании Пскова следить за пешеходными зонами в гололед

19:41, 08 ноября 2021, ПАИ

Быть готовыми к заморозкам и своевременно производить посыпку тротуаров антигололедными реагентами призвала управляющие компании Пскова глава города Елена Полонская. Об этом она написала на своей странице в «ВКонтакте».

Она отметила, что сегодня в Пскове выпал первый снег. Ночью синоптики прогнозируют заморозки: возникает большая вероятность образования гололеда. В связи с этим Елена Полонская попросила псковичей соблюдать все меры безопасности, чтобы не пострадать от капризов природы, а управляющие компании следить за пешеходными зонами.

«Важно не допускать возникновения опасных пешеходных зон на обслуживаемых дворовых территориях», – отметила она.

Глава города также призвала водителей при движении по обледеневшей проезжей части быть особенно бдительными и соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.



«Владельцам автомобилей, которые еще не заменили летние шины, необходимо сделать это как можно скорее. Помните, что это не право, а обязанность любого водителя, закрепленная в правилах дорожного движения. Помните, что это Ваша безопасность и безопасность других участников движения», – обратилась к псковичам за рулем Елена Полонская.

Как псковичи встретили 8 ноября первый снег, смотрите здесь.

