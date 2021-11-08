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Происшествия

17-летняя псковичка просила позвонить и снимала деньги с банковских счетов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении 17-летней псковички. Она подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области. 

По версии следствия, в сентябре-октябре 2021 года подозреваемая подходила к случайным прохожим в Пскове. Она входила в доверие юношей, просила у них телефоны под предлогом важного звонка. Делая вид, что разговаривает, используя возможности быстрого перевода, похищала с банковских счетов потерпевших денежные средства на сумму от одной до четырех тысяч рублей.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими устанавливают подельников подозреваемой и все эпизоды их преступной деятельности.

Уголовные дела находятся в производстве следственного управления в связи участием в совершении указанных тяжких преступлений несовершеннолетней, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством относится к исключительной компетенции следственных органов Следственного комитета.  

Следственное управление призывает граждан быть предельно бдительными и не доверять незнакомым людям свои смартфоны, которые помимо персональных данных пользователя, содержит много другой личной информации, а также разные возможности для быстрых переводов денежных средств, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

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