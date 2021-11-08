В Островском районе открылась пятая профильная смена реабилитационного лагеря «Поверь в себя»

22:57, 08 ноября 2021, ПАИ

В Островском районе состоялось открытие пятой детской профильной смены «Поверь в себя». Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он рассказал, что 60 подростков из 10 муниципальных образований Псковской области будут участвовать в командных и индивидуальных соревнованиях, мастер-классах, психологических тренингах, военно-патриотических и творческих мероприятиях.

«Поверь в себя» – это проект УМВД России по Псковской области, который уже несколько лет реализуется при поддержке администрации региона.

«Это очень важное мероприятие, за идею и реализацию которой хочу искренне поблагодарить начальника @mvd_60 Алексея Викторовича Овсянникова, а также волонтёров-наставников из числа курсантов Псковского филиала Академии права и управления #ФСИН России, студентов ПсковГУ и бригады спецназначения», – написал Михаил Ведерников и пожелал интересной и плодотворной работы.

Михаил Ведерников также записал приветственное обращение к участникам профильной смены.

Предыдущая смена «Поверь в себя» состоялась в июне этого года. Подробности здесь.