98 населенных пунктов Псковской области остались без света из-за мокрого снега и ветра

23:00, 08 ноября 2021, ПАИ

Сильный ветер и мокрый снег оставил без электричества 98 населённых пунктов в Псковской области, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

На 22:00 в Псковской области без электроснабжения остаются 709 человек в 10 районах.

Энергетики оперативно восстанавливают подачу электроэнергии, восстановительные работы будут вестись и ночью. Часть населения получает электроэнергию через генераторы.