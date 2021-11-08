98 населенных пунктов Псковской области остались без света из-за мокрого снега и ветра
Сильный ветер и мокрый снег оставил без электричества 98 населённых пунктов в Псковской области, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
На 22:00 в Псковской области без электроснабжения остаются 709 человек в 10 районах.
Энергетики оперативно восстанавливают подачу электроэнергии, восстановительные работы будут вестись и ночью. Часть населения получает электроэнергию через генераторы.
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