Автомобиль сгорел в гаражном кооперативе в Пскове

23:10, 08 ноября 2021, ПАИ

В 15:33 в гаражом кооперативе в районе Зонального шоссе в Пскове произошло возгорание автомобиля, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Огнём повреждён моторный отсек на площади два квадратных метра.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние гаражи.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание в моторном отсеке.