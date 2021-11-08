Автомобиль сгорел в гаражном кооперативе в Пскове
В 15:33 в гаражом кооперативе в районе Зонального шоссе в Пскове произошло возгорание автомобиля, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
Огнём повреждён моторный отсек на площади два квадратных метра.
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние гаражи.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание в моторном отсеке.
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