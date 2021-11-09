54% жителей Псковской области привились от коронавируса

07:26, 09 ноября 2021, ПАИ

54% жителей Псковской области привились от коронавируса, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«В Псковской области активно идёт прививочная кампания. Привиты 54% от плана, но нам всем ещё многое предстоит сделать, чтобы защитить область от COVID-19», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины привились 217 тысяч 934 человека, в том числе 1366 человек 8 ноября. Обоими компонентами привиты 203 тысячи 403 человека, в том числе 1530 8 ноября. Ревакцинацию прошли 14 826 человек, 395 из них 8 ноября.

Израсходовано 82,9% от поступившей в регион вакцины.