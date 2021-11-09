Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма отмечается сегодня

07:02, 09 ноября 2021, ПАИ

9 ноября во всем мире отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, сообщает calend.ru. Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 560 организаций из 46 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название Хрустальной ночи, или Ночи разбитых витрин. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

Эти события в 1938 году положили начало холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев.