Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 5 млн просмотров набрало видео блогера Полины Чех из «заколдованного сада» в Псковской области

Фото из Instagram Полины Чех

Более 5 миллионов просмотров набрало видео Instagram-блогера Полины Чех (@pochekh) из «заколдованного сада» в Псковской области. Так девушка назвала усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе

В коротком ролике Reels запечатлена сама Полина, которая в развевающемся длинном красном платье бежит по дорожкам усадьбы. Вместе с оператором Анастасией Мишиной (@cheshir.a) Полина побывала в Псковской области в октябре и успела застать красочный сезон золотой осени.

Для блога Полины с 98 тысячами подписчиков такое количество просмотров небольшого ролика - рекорд, до этого максимальной цифрой было 900 тысяч показов.

Своё первое видео из Пустошкинского района, набравшее 538 тысяч лайков, девушка сопроводила таким постом: «Усадьбу Ореховно создал ландшафтный дизайнер в память о своей рано ушедшей матери, которая очень любила здешние места. Мы с Настей упорно называли ее Орехово, а Маша и вовсе Орешкино. Сошлись во мнении, что буква «н» лишняя, в отличие от любого другого элемента в самом оформлении парка. Здесь все на своих местах: даже я в алом платье на фоне осенней лозы».

Ещё один ролик, снятый с квадрокоптера, набрал миллион просмотров, 121 тысячу лайков и почти 700 комментариев. «Каждый раз, оказываясь в подобных местах, думаю, что они буквально созданы для коптера. Симметрия, ровно высаженные деревья, природа, подчиненная человеку. Ни единого лишнего побега, ни торчащего где-то корня дерева. Усадьбу Ореховно строили в наши дни: парк высаживали всего одиннадцать лет назад. И естественно, сейчас взглянуть на него с высоты легко: маленькая железная птица на пульте управления вознесет картинку над землей в несколько секунд», - такими словами блогер сопроводила второе видео.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

09 ноября 2021

Более 622 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
09 ноября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 9 ноября
09 ноября 2021

Скончался врач-хирург псковского туберкулезного диспансера Александр Васильев

09 ноября 2021

Студенты ПсковГУ вернутся к очному формату обучения 15 ноября
09 ноября 2021

«Корень» в цеху. Сюжет ПАИ о цифровой инсталляции французской художницы
09 ноября 2021

Холодный ветреный день ожидает псковичей 9 ноября
09 ноября 2021

Более 5 млн просмотров набрало видео блогера Полины Чех из «заколдованного сада» в Псковской области
09 ноября 2021

Новосокольнический, Опочецкий и Невельский районы лидируют в статистике заболеваемости коронавирусом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...