Более 5 млн просмотров набрало видео блогера Полины Чех из «заколдованного сада» в Псковской области

08:54, 09 ноября 2021, ПАИ

Более 5 миллионов просмотров набрало видео Instagram-блогера Полины Чех (@pochekh) из «заколдованного сада» в Псковской области. Так девушка назвала усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе.

В коротком ролике Reels запечатлена сама Полина, которая в развевающемся длинном красном платье бежит по дорожкам усадьбы. Вместе с оператором Анастасией Мишиной (@cheshir.a) Полина побывала в Псковской области в октябре и успела застать красочный сезон золотой осени.

Для блога Полины с 98 тысячами подписчиков такое количество просмотров небольшого ролика - рекорд, до этого максимальной цифрой было 900 тысяч показов.

Своё первое видео из Пустошкинского района, набравшее 538 тысяч лайков, девушка сопроводила таким постом: «Усадьбу Ореховно создал ландшафтный дизайнер в память о своей рано ушедшей матери, которая очень любила здешние места. Мы с Настей упорно называли ее Орехово, а Маша и вовсе Орешкино. Сошлись во мнении, что буква «н» лишняя, в отличие от любого другого элемента в самом оформлении парка. Здесь все на своих местах: даже я в алом платье на фоне осенней лозы».

Ещё один ролик, снятый с квадрокоптера, набрал миллион просмотров, 121 тысячу лайков и почти 700 комментариев. «Каждый раз, оказываясь в подобных местах, думаю, что они буквально созданы для коптера. Симметрия, ровно высаженные деревья, природа, подчиненная человеку. Ни единого лишнего побега, ни торчащего где-то корня дерева. Усадьбу Ореховно строили в наши дни: парк высаживали всего одиннадцать лет назад. И естественно, сейчас взглянуть на него с высоты легко: маленькая железная птица на пульте управления вознесет картинку над землей в несколько секунд», - такими словами блогер сопроводила второе видео.