Два года тюрьмы грозит псковичу за две кражи

09:36, 09 ноября 2021, ПАИ

21-летнему жителю Пскова грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 80 000 рублей за две кражи в посёлке Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

Полиция установила, что в середине августа 2021 года пскович приехал в Палкино и вскрыл два автомобиля. Злоумышленник похитил аккумулятор, инструменты и рыболовные снасти на сумму восемь тысяч рублей. Кроме того, в ходе расследования выяснили, что пскович причастен к краже мопеда в конце августа текущего года.

На данный момент оба уголовных дела объединены в одно и возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ.