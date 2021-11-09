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Происшествия

Великолучанину грозит лишение свободы за ложный донос на полицейских

41-летний житель Великих Лук совершил заведомо ложный донос о преступлении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Подсудимый, находясь в Великолукской межрайонной больнице, заявил о совершенном сотрудниками полиции в отношении него тяжком преступлении, предусмотренном п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения и оружия).

Мотивом стала личная неприязнь к полицейским, которая связана с привлечением злоумышленника к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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