Великолучанину грозит лишение свободы за ложный донос на полицейских

09:15, 09 ноября 2021, ПАИ

41-летний житель Великих Лук совершил заведомо ложный донос о преступлении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Подсудимый, находясь в Великолукской межрайонной больнице, заявил о совершенном сотрудниками полиции в отношении него тяжком преступлении, предусмотренном п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения и оружия).

Мотивом стала личная неприязнь к полицейским, которая связана с привлечением злоумышленника к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.