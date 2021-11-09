Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 9 ноября
9 ноября в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить в домах частного сектора на улицах: Назаровой, Спартака, Кутузова, Золоцевской, а также в доме №20а на улице Западной.
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