В Псковском госархиве рассказали об отличительных деталях переписчиков конца XIX века

09:57, 09 ноября 2021, ПАИ

Об отличительных деталях переписчиков конца XIX века рассказал Госархив Псковской области в своём Instagram-аккаунте.

Всеобщая перепись населения проводилась в 1897 году. Тогда для организации кампании была создана Главная переписная комиссия. Она постановила снабдить переписчиков не только свидетельствами, удостоверяющими их личность, но и специальными наружными нагрудными металлическими знаками.

«Образец этого отличительного элемента был утвержден министром внутренних дел. Знак имел вытянутую овальную форму, в его центре помещался герб Российской империи, а вокруг шла надпись: «Счетчик всеобщей переписи 1897», - отметили в Госархиве.

В архиве отметили, что нынешних переписчиков можно узнать по синей куртке, синему шарфу и сумке с логотипом переписи. Сделано это для того, чтобы человека можно было отличить от других визитеров.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Напомним, сроки онлайн-переписи населения в России продлили до 14 ноября.