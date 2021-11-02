Сроки онлайн-переписи населения в России продлили до 14 ноября
Сроки онлайн-переписи населения в России через портал госуслуг продлили до 14 ноября, об этом сообщает Росстат.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение.
Напомним, в Псковской области участие в переписи приняли уже более 46% жителей.
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