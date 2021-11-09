Нелегального пассажира нашли невельские пограничники в поезде из Бреста

10:18, 09 ноября 2021, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения госграницы РФ иностранным гражданином, въезд которому на территорию России не разрешен.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в пассажирском поезде, следовавшем из Бреста в Санкт-Петербург, пограничники выявили иностранца, который следовал в Россию, заведомо зная, что въезд ему не разрешен по причине неоднократной судимости в России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.

Отметим, что за прошедшие выходные и праздничные дни на российско-белорусском участке государственной границы пограничники выявили более 20 нарушителей режима государственной границы РФ, которых привлекли к административной ответственности в виде штрафов.