Ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:12, 09 ноября 2021, ПАИ

9 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.

Как реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги» в регионе? Какие объекты уже сделаны в этом году, а какие войдут в план на 2022 год? На каком этапе находится строительство Северного обхода?

Также в ходе пресс-конференции речь пойдёт о развитии авиасообщения, пригородных пассажирских перевозках, планах по обновлению автобусного парка «Псковпассажиравтотранса» и многом другом.