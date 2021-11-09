Ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
9 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.
Как реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги» в регионе? Какие объекты уже сделаны в этом году, а какие войдут в план на 2022 год? На каком этапе находится строительство Северного обхода?
Также в ходе пресс-конференции речь пойдёт о развитии авиасообщения, пригородных пассажирских перевозках, планах по обновлению автобусного парка «Псковпассажиравтотранса» и многом другом.
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